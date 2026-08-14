У Хорватії вітер здув лісову пожежу на курортне місто: десятки людей постраждали

Вогонь охопив населені пункти та лісові масиви на площі понад 1000 гектарів.

Потужний вітер сьогодні вночі "приніс" лісову пожежу до курортного міста Оміш у Хорватії. Як пише Reuters, вогонь охопив будинки, близько 1000 людей евакуйовано. За даними агентства, постраждали десятки людей.

Йдеться, що вогонь охопив населені пункти та лісові масиви на площі понад 1000 гектарів, забарвивши нічне небо над Омішем у червоний колір. Це місто розташоване на мальовничому узбережжі Далмації та оточене лісами й скелястими пагорбами.

За даними медиків, із 36 людей, яким надали допомогу бригади швидкої у місті Спліт, приблизно за 25 км на північ від Оміша, 14 госпіталізували, семеро з них отримали травми, що становлять загрозу для життя.

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У кількох населених пунктах уздовж узбережжя між Омішем і Сплітом на ніч відкрили центри тимчасового розміщення. Вони вже прийняли близько 1000 евакуйованих.

"Це була потужна пожежа, вона змітала все на своєму шляху... Матеріальні збитки величезні", – заявив начальник Державної пожежно-рятувальної служби Славко Туцакович.

За його словами, вранці в п’ятницю пожежа, схоже, вщухла – відкритого вогню вже не було. Частину рятувальників і чотири літаки направили на іншу пожежу далі на південь, на півострові Пелєшац – вкритій лісами території, відомій своїми виноградниками.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович разом із кількома членами уряду прямував до Оміша, повідомили місцеві ЗМІ.

"Спекотна погода та посуха, які вчені пов’язують зі зміною клімату, цього літа створили сприятливі умови для поширення лісових пожеж по всій Європі, особливо у Франції, Іспанії та Греції. Балкани також пережили кілька хвиль спеки", - йдеться у повідомленні.

Пожежі загрожують туристичній галузі в розпал сезону відпусток. У четвер сотні туристів були змушені залишити курортне містечко на півночі Греції на човнах, коли вогонь стрімко поширився лісом у напрямку узбережжя.

У Хорватії впродовж ночі з вогнем боролися 286 пожежників, 90 пожежних автомобілів і чотири повітряні судна, повідомив Туцакович. Рух на ділянці головної прибережної автомагістралі було перекрито.

"Усе спалахнуло за секунду", – розповів Jutarnji list власник кафе Горан Лович, розташованого неподалік місця, де почалася пожежа в Локві-Рогозниці.

"Це сталося раптово – відкритий вогонь з’явився на ділянці, де був ліс і не було будинків", – додав він.

Природні лиха у Європі

Нагадаємо, на Сицилії виверження вулкана Етна спричинили авіакатастрофу. Через вулканічний попіл аеропорт Катанії довелося закрити. Йшлося, що найактивніший вулкан Європи вивергає велику кількість попелу та розпечених каменів.

За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології, з двох жерл на висоті 2360 і 2750 метрів виривалися густі потоки лави. Нещодавно відкрилися ще два жерла, з яких теж тече лава. Проблеми з авіасполученням тривають вже майже тиждень.

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