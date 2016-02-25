Безсмертний розповів, коли у політичній підгрупі в Мінську можна чекати на зрушення

Про це Українській правді розповів представник України в політичній підгрупі Роман Безсмертний.

"Сьогодні ми запропонували паритетний принцип підходу до розв'язання цих питань. Що мається на увазі? Якщо формується певна організаційна інституція в цьому (виборчому - ред.) процесі, то маємо виходити з обов’язкової участі трьох сторін. Наприклад, представника громади окремого населеного пункту, якщо ми говоримо про дільничну комісію, представника від ЦВК і представника від міжнародної організації", - сказав він.

"Але, на жаль, навіть цей принцип був відхилений. Дуже складно шукати подальші пропозиції. Але ми працюємо і будемо шукати варіанти", - повідомив Безсмертний.

Читайте такожБезсмертний про переговори щодо Донбасу: вони перебувають "нижче ватерлінії"

Він додав, що "майже після кожного обговорення посередник констатував, що між учасниками є принципові розходження".

"На ході діалогу сильно відображається наближення зустрічі в нормандському форматі. Поспіх не працює на якість в цьому процесі", - зазначив Безсмертний.

Він також сказав, що інші політичні питання – імунітету, амністії, перспективи статусу регіону – залишаються осторонь.

Безсмертний вважає, що зрушити ситуацію у політичній площині може розв'язання питань в інших підгрупах.

Читайте такожВ Україні главам МЗС "нормандської четвірки" вказали на пріоритетні питання для наступної зустрічі у Парижі

"Є сподівання на те, що розв’язання гуманітарних і безпекових питань дасть можливість зрушити з місця політичні питання. Я не випадково кажу, що політична група почала працювати передчасно, це створило проблеми і в самій групі, які екстраполюються на інші групи", - пояснив він.

При цьому Безсмертний висловив думку, що заяви бойовиків про призначення виборів на певні дати є спробою тиску.