Клімкін закликає світ посилити тиск на РФ у питанні виконання Мінських угод

Про це Клімкін сказав у своєму виступі на 31-й сесії Ради ООН з прав людини (РПЛ).

"Ми наполягаємо на ключовому значенні Мінських угод та їх виконанні Російською Федерацією. Росія не виправдовує очікувань у виконанні її зобов'язань, коли усі ключі до стійкого режиму припинення вогню знаходяться у Москві", - наголосив Клімкін.

У зв'язку з цим міністр зазначив, що безумовне звільнення заручників та політичних в'язнів, серед яких найбільш символічним є утримання українського пілота Надії Савченко, також залежить від Москви.

Клімкін підкреслив, що Україна наполегливо відстоює повернення миру та порядку на Донбас.

"Після мого візиту до Женеви я прямуватиму (до Парижу) для проведення наступного раунду "нормандських" переговорів. Ми потребуємо подальшої підтримки від міжнародної спільноти, включаючи ООН, ОБСЄ, Ради Європи, і, безсумнівно, цієї ради (Ради ООН з прав людини - УНІАН), щоб чинити додатковий тиск на сторону, яка нехтує своїми зобов'язаннями", - наголосив Клімкін.

Читайте такожУ МЗС заявили, що Росія буде змушена обговорювати повернення Криму

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що Організація Об'єднаних Націй повинна закликати Російську Федерацію надати допуск міжнародним організаціям для спостереження за дотриманням прав людини у Криму.