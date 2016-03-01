Клімкін: ООН повинна вплинути на РФ, щоб допустити міжнародні організації в окупований Крим
21:46, 01 березня 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що Організація Об'єднаних Націй повинна закликати Російську Федерацію надати допуск міжнародним організаціям для спостереження за дотриманням прав людини у Криму.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час свого виступу на 31-й сесії Ради ООН з прав людини (РПЛ).
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"Постійна присутність міжнародних організацій, в тому числі ООН, Ради Європи і ОБСЄ повинна бути дозволеною у Криму для спостереження за становищем із правами людини. Рада ООН з прав людини повинна наполегливо закликати Російську Федерацію як окупаційну державу відкрити Крим для загальноприйнятних та спостережних механізмів міжнародних організацій із прав людини", - наголосив Клімкін.
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