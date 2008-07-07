Затулін не розуміє прискіпливої уваги СБУ до своєї персони

Служба безпеки України зробила депутатові Держдуми Росії попередження з приводу заяв, які пролунали в суботу в Одесі в перебігу засідання міжпарламентської групи Росії та України, сказав він на прес конференції в Одесі в неділю.

Як передає Радіо Свобода, Затулін заявив, що Служба безпеки України жодного дня не залишає його «без уваги».

«Я не розумію, чому я є приводом для такої уваги з їхнього боку. Я їм про це сказав», – додав російський депутат.

Він не уточнював, які саме його висловлювання викликали таку реакцію СБУ.

За його словами, це попередження, «певно, є частиною тієї атмосфери, яка створюється навколо діяльності міжпарламентської групи України і Росії».

У суботу в перебігу засідання групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків із Росією і групи Держдуми зі зв’язків із парламентом України в Одесі стало відомо, що СБУ винесла Затуліну офіційне попередження через його антиукраїнські заяви.

Зі слів представника СБУ, деякі висловлювання Затуліна мають ознаки злочину, передбаченого статтями 109 і 110 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну або зміну конституційного ладу, або на захоплення державної влади; зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Але й Служба безпеки не поінформувала, про які саме висловлювання російського діяча йдеться.

За повідомленнями, російський політик пообіцяв надалі утримуватися від подібних заяв.