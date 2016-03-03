У деталях підготовки виборів на Донбасі може ховатися ціла армія дияволів – МЗС

Про це в ефірі «5 каналу» заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

«Робота над підготовкою виборів – це процес, який складається з такої кількості деталей, що там може заховатися ціла армія дияволів. І кожну цю деталь треба чітко відпрацьовувати… Потрібно чітко розуміти не просто, що в нас буде наступного дня після виборів, а до чого потім ці вибори призведуть в середньостроковій і в довгостроковій перспективі", - пояснив він.

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Посол зауважив, що прийти до цих виборів необхідно лише за умови розуміння, як вони відбуватимуться і які наслідки матимуть.

«І всі ці речі потрібно аналізувати з нашими партнерами за переговорним столом і, безсумнівно, рухатися в бік виборів, яким би складним цей процес не був. Тому що йдеться, по-суті, в широкому сенсі про реінтеграцію в політичну систему України частини України», – зауважив Кулеба.