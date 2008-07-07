Телеканал "Інтер" накликав гнів Тимошенко

У Кабміні заявляють про “грубе викривлення” телевізійного інтерв’ю Тимошенко

Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України заявляє про грубе викривлення інтерв’ю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яке вона дала телеканалу "Інтер".

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

"Інтерв’ю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яке вона дала телеканалу “Інтер” 5 липня, було грубо викривлено, відповіді на запитання вирвано з контексту і невмотивовано та безпідставно скорочено, суть самого інтерв’ю керівника українського уряду знівельовано", - підкреслюється в заяві.

У зв’язку з цим Управління у зв‘язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів уповноважено заявити, що від сьогодні прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО буде надавати інтерв’ю та коментарі цьому телеканалу тільки в режимі прямого ефіру, коли матиме гарантії, що її висловлювання та оцінки не будуть викривлені і сфальсифіковані та вирвані з контексту, йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері в ефірі телеканалу «Інтер» прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що нові ціни на газ, який Україна одержує з Росії, на 2009 рік будуть відомі після 15 вересня 2008 року, і що газ для підприємств в Україні продається за ціною нижче 300 доларів за тис. куб. м.

Також вона заявила, що не боїться відставки, “тому що під це навіть близько голосів в парламенті немає»; що, незважаючи на неприйняту Програму дій уряду, Кабмін відповідає за все, що відбувається в країні; що за наслідками червня може заявити про зупинення зростання інфляції в країні, і що відповідальність за підвищення ціни на хліб в регіонах лежить на місцевій владі тощо.