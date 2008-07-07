У БЮТ заспокоюють: документ про відставку Кабміну - нелегітимний

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що внесений до парламенту фракцією Партії регіонів документ щодо недовіри урядові не відповідає законодавству України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, згідно з Конституцією і законодавством України на розгляд парламенту виноситься резолюція недовіри уряду, а фракція Партії регіонів внесла проект постанови з даного питання.

Лідер фракції БЮТ також підкреслив, що жоден комітет Верховної Ради не розглядав цього питання, тому воно не може бути винесене на розгляд парламенту. «Постанова нелегітимна», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.