Міністр оборони Угорщини певен, що в грудні Україна одержить ПДЧ

Міністр оборони Угорської республіки Імре СЕКЕРЕШ висловлює упевненість, що у грудні 2008 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів НАТО Україна отримає План дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.СЕКЕРЕШ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві після зустрічі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

«Військове відомство Угорщини має найвищу позитивну думку про можливості Збройних Сил України. Це грунтується на досвіді виконання завдань спільним батальйоном «Тиса», до складу якого входять угорські, українські, румунські та словацькі військовослужбовці. Військові наших країн також пліч-о-пліч виконують миротворчі завдання», - пояснив свою думку міністр оборони Угорщини.

Він також високо оцінив результати, стан і перспективи проведення в Україні військової реформи і наголосив, що Угорщина надасть у цьому всіляку допомогу і сприяння.

«Членство України у НАТО відповідає національним інтересам Угорщини», - зауважив І.СЕКЕРЕШ.