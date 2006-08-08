Чому Гриценко погодився працювати в уряді Януковича

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що погодився бути міністром оборони в новому уряді, щоб продовжити розвиток української армії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це заявив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи своє рішення очолити оборонне відомство у новому складі уряду.

“Рішення дати згоду на призначення міністром далося мені непросто. Воно вирішувалося в контексті тих процесів, які відбувалися протягом останніх місяців у нашій державі”, - зауважив міністр.

“Ключовим фактором, чому я погодився бути міністром в уряді колишнього опонента Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах, була відповідальність за те, щоб результати роботи, яка проводилася у Міністерстві оборони і Збройних Силах під моїм керівництвом протягом півтора року, стали незворотними, щоб завершити ті процеси, які розпочалися, – сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, прихід іншого керівника, з іншим баченням напрямів, якими будуть рухатися Збройні Сили, міг би повернути започатковані процеси в інший бік.

Він нагадав, що напрям розвитку української армії чітко визначений Державною програмою розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

“Цей документ розроблявся під моїм керівництвом і змін у цьому плані не буде. Усі процеси, спрямовані на підвищення бойової підготовки, вирішення соціальних питань, розвиток озброєнь залишаються незмінними, – наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони України також зазначив, що якщо у 2005 році держава в особі уряду повернулася до Збройних Сил обличчям, і це у військовому середовищі зустріли з піднесенням, то у 2006 році все було навпаки.

“Зараз є шанс виправити цю ситуацію. І першим сигналом, щоб говорити про це серйозно, є прийняття Бюджетної резолюції парламентом нового скликання, – зауважив А.ГРИЦЕНКО. – До неї включено два пункти, які не розглядалися у минулому уряді – виконання Державної програми розвитку Збройних Сил, забезпечення фінансування військового бюджету у 2007 році в обсязі 2% ВВП і ліквідація, починаючи з 1 січня 2007 року, диспропорції у грошовому забезпеченні військовослужбовців.

Глава оборонного відомства також додав, що виконати це завдання урядовців зобов’язав парламент, в якому, працює коаліція, яка сформувала Кабінет Міністрів. “Якщо Уряд чесний, то він повинен виконати ці зобов’язання. Якщо він від них відмовиться, тоді я розгляну доцільність перебування на займаній посаді”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.