Чутки про відставку Яценюка можуть бути спробою тиску на прем'єра - політолог

Про це заявив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За його словами, зараз Наталія Яресько фактично відіграє роль першого віце-прем'єр-міністра з економічних питань, та "коли президент пропонує віце-прем'єру зайняти посаду прем'єр-міністра, це є формою тиску на чинного прем'єр-міністра, і такі політичні інтриги Яресько прекрасно усвідомлює".

"Її ім'я так активно використовують не для того, щоб вона справді стала прем'єр-міністром, а для того, щоб натиснути на Яценюка", - підкреслив Небоженко.

"Головною проблемою Порошенка зараз є не те, як позбавитися Яценюка, а відсутність будь-якої альтернативи чинному прем'єру", - додав він.

На думку політолога, Яресько не готова стати прем'єром, оскільки в Україні існує сильний політичний зв'язок між прем'єр-міністром і депутатським корпусом.

"Вони можуть не ладнати між собою, але жоден прем'єр-міністр не в змозі обійтися без політичної більшості. А адміністрація президента і Порошенко хоче влаштувати пастку будь-якому новому прем'єру: парламентську більшість контролює президент, а самі депутати контролюють прем'єр-міністра. Жоден прем'єр на таку гру не піде, тому що буде позбавлений важелів впливу на роботу Кабміну", - сказав Віктор Небоженко.

Він додав, що кандидатура спікера Володимира Гройсмана також не підходить на посаду прем'єр-міністра.

"Одна справа – багаторазово ставити на розгляд парламенту одні і ті ж законопроекти і зовсім інша – керувати складним кабмінівським апаратом. У цій ситуації ніхто не хоче концентрації влади президента, яка, звичайно ж, поширюється і на фігуру Гройсмана", - уточнив експерт.

Небоженко підкреслив, що всі розмови навколо кандидатури прем'єра виходять з адміністрації президента.

"Я не бачу тут серйозної політики - це зондування громадської думки, спосіб підбурювання Яресько проти Яценюка", - сказав він.

Експерт також звернув увагу на відсутність реакції з Москви на політичні перипетії в Києві.

"Примітно, що на тлі всіх розмов про нібито можливе призначення Наталії Яресько на посаду прем'єр-міністра чомусь сором'язливо мовчить Москва", - зазначив він.