Єврокомісія вже наступного місяця може схвалити скасування віз для України - єврокомісар

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі після повідомлення про відповідну законодавчу ініціативу для Грузії.

"Україна дуже напружено працює над всіма питаннями для того, щоб виконати всі критерії. Ми все ще працюємо у позитивному руслі для того, щоб внести Україну у список наступного місяця", - сказав Аврамопулос.

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На його думку, позитивним сигналом для цього є те, що українська сторона в плані виконання взятих зобов'язань "робить це дуже позитивно і успішно". "Це питання часу, щоб виконати всі критерії", - наголосив єврокомісар.