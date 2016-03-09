Єврокомісія вже наступного місяця може схвалити скасування віз для України - єврокомісар
19:21, 09 березня 2016Політика
7496 0
Європейський комісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос не виключає, що Європейська комісія вже наступного місяця може ухвалити законодавчу ініціативу про надання Україні безвізового режиму.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі після повідомлення про відповідну законодавчу ініціативу для Грузії.
"Україна дуже напружено працює над всіма питаннями для того, щоб виконати всі критерії. Ми все ще працюємо у позитивному руслі для того, щоб внести Україну у список наступного місяця", - сказав Аврамопулос.
Читайте такожУкраїна і ЄС знайшли компроміс щодо скандального закону про електронне декларування
На його думку, позитивним сигналом для цього є те, що українська сторона в плані виконання взятих зобов'язань "робить це дуже позитивно і успішно". "Це питання часу, щоб виконати всі критерії", - наголосив єврокомісар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter