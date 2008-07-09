Депутати не залишають парламент: вони не розуміють, що сказав Яценюк

Народні депутати з усіх фракцій не залишають стіни Верховної Ради України, оскільки не розуміють, чи закрив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сьогоднішнє пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, перед тим, як вийти із сесійної зали, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я думаю, що на сьогоднішній день пленарне засідання Верховної Ради треба закрити. Завтра будемо з погодженим порядком денним».