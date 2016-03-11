Провину за зволікання з реалізацією Мінських домовленостей зараз намагаються перекласти на Україну - посол

Про це Мельник заявив в інтерв’ю агенції dpa, текст якого опубліковано сьогодні, передає Deutsche Welle.

Також, за словами посла, провину за зволікання з реалізацією Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі "нині намагаються перекласти на Україну"

На запитання, чи домагається Берлін прихильності від Росії, посол відповів: "У будь-якому разі".

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Крім того, Мельник закидає німецькому уряду, що той надсилає Москві "неправильні сигнали".

"Ці сигнали примирення з Берліна сприймаються як слабкість. Це не розглядається як поступка чи переговірна тактика", - переконаний посол.

Мельник вважає, що для президента Росії нині важливо повернутись до клубу країн "Великої вісімки".

"Це для Путіна, можливо, більш важливо, ніж зняття санкцій", - вважає український посол.

При цьому він застеріг країни G7 від ухвалення рішення про повернення Росії до міжнародного клубу урядів високорозвинених країн світу.

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Щодо тиску Берліна на Україну у позиції на переговорах з реалізації Мінських домовленостей Мельник наголосив: "Звичайно, завжди легше - кидати виклик слабшій стороні. І німці та французи із задоволенням це роблять".

"На даний момент відбувається змагання: хто є тим, хто щось не виконав? І зараз ми перебуваємо в цій ролі більше, ніж росіяни. Саме це є тим, що українці сприймають як несправедливе", - додав посол.

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Крім того, Мельник застеріг від провалу Мінських домовленостей. За його словами, нині шанси на їх успіх досі лишаються вищими за 50%. Попри урядову кризу в Україні, він вважає можливим ухвалити закон про вибори, щоб провести голосування на Донбасі ще до початку літа. Умовою для цього Мельник називає роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що гарантує безпеку виборів.

Водночас Мельник виступив із критикою ФРН, що нині головує в ОБСЄ.

"Немає відчуття, що Німеччина цього справді хоче", - наголосив дипломат.