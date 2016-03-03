Україна втратила не менше 430 військових після Мінських угод - Пентагон

В інтерв'ю «Голосу Америки» заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер, у веденні якого знаходяться питання, пов'язані з Україною, Росією і Євразією, заявив, що США спостерігають «значне посилення зіткнень на сході України.

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За його словами, незважаючи на торішню угоду про припинення вогню, збройні сили України втратили не менше 430 осіб у зіткненнях з сепаратистами.

«Росія підтримує командні та управлінські зв'язки з сепаратистами, яких вона підтримує в Східній Україні», – заявив Карпентер «Голосу Америки».

Росія постачає на український Донбас важке озброєння, одночасно займаючись навчанням і управлінням сепаратистами з допомогою «сили, яка присутня в Східній Україні».

«Це проблема, яка заохочується Росією», – сказав Карпентер.

Як повідомляв УНІАН, за добу штаб АТО зафіксував 62 обстріли позицій ЗСУ.