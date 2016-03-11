У Народному Фронті заявляють, що команда Луценка тріщить по швах

Про це заявив член фракції "Народний фронт" Олександр Дроздик, коментуючи виступ Юрія Луценка, у якому він порівняв Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з капітаном футбольної команди, якого нібито потрібно звільнити зі своєї посади.

"Якщо продовжувати використовувати футбольну термінологію, якою так красномовно оперує голова фракції БПП у Верховній Раді Юрій Луценко, то варто констатувати: Юрій Віталійович як "капітан"–очільник найбільшої фракції у парламенті завів свою команду в глухий кут. Саме "завдячуючи" команді, яку очолює Юрій Луценко, Україна ризикує не потрапити на "чемпіонат Європи", проваливши безвізовий "плей-офф" через внесені народним депутатом від БПП поправки до закону про електронні декларації", - зазначив він.

"Зараз команда Луценка тріщить по швах. "Футболісти" кидають команду, дехто, формально залишаючись у складі, знайшов собі іншого – грузинського – "легіонера". Тепер ці гравці активно ганьблять своїх же колег по команді. Так може Юрію Віталійовичу, що примудрився розвалити найсильнішу команду у Верховній Раді, самому варто піти у відставку і віддати капітанську пов'язку комусь більш гідному?", - зауважив Дроздик.

"Якщо ж говорити предметно, то раніше Арсеній Яценюк назвав три сценарії виходу з політичної кризи. Так, він озвучив варіант, при якому Президент України і фракція Блоку Петра Порошенка візьме на себе відповідальність за формування нового Кабінету, нової програми і коаліції, презентує їх народу України і відповідним чином отримає підтримку. Тому фракція БПП, яка збирається провести засідання фракції, повинна показати свою політичну зрілість і в решті-решт прийняти принципове рішення. Або взяти відповідальність за ситуацію в Україні на себе, або ж покінчити з політичним хамством, давши можливість чинному уряду продовжити проводити складні, непопулярні, але необхідні реформи", - резюмував Олександр Дроздик.