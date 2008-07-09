Фракція КПУ не порушуватиме Конституцію: на відпочинок - за графіком

Член фракції КПУ Леонід ГРАЧ вважає, що пропозиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА до парламенту не йти на канікули, доки не буде ухвалений законопроект щодо внесення змін до держбюджету, є диктатом з боку Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

Л.ГРАЧ наголосив, що поточна сесія Верховної Ради має закритися згідно із Конституцією наступного тижня. «Якщо Президент звик порушувати Конституцію, то це не означає, що і Верховна Рада має робити те саме. Що це за диктат?», – запитав народний депутат.

Він наголосив, що парламент є самостійним органом влади, і тому ніколи не допустить тиску на себе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 липня, Президент звернуся до Верховної Ради з проханням не йти у відпустку, поки не буде ухвалено зміни до державного бюджету на 2008 рік і законодавства щодо судової реформи.