Янукович їде до Ахметова на свято

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 12-13 серпня відвідає Донецьку область з офіційною поїздкою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Крім того, цю інформацію підтвердив губернатор області Володимир ЛОГВИНЕНКО сьогодні на прес-конференції в Донецьку. Він повідомив, що йому під час короткої поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Донецька 5-6 серпня вдалося обговорити з прем`єр-міністром деякі регіональні проблеми.

"Але детальніше обговорення наших пропозицій буде, може, навіть на цьому тижні", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. На пряме запитання кореспондента УНІАН, чи приїде В.ЯНУКОВИЧ до Донецька на цьому тижні, губернатор відповів коротко :"Так".

В.ЛОГВИНЕНКО нагадав слова В.ЯНУКОВИЧА, сказані ним у Донецьку 5 серпня в короткому інтерв`ю в аеропорту про те, що "уряд розробляє стратегію розвитку держави".

"У цьому контексті ми готуємо цю розмову і зустріч, і пропонуватимемо ті напрацювання, які у нас вже є, зокрема, щодо житлово-комунального господарства і соціально залежних вуглевидобувних підприємств", - сказав губернатор Донецької області.

На його думку, "це те, що у нас практично готове, і ми передамо, і відстоюватимемо і захищатимемо, і проситимемо підтримки в реалізації цього напряму".

"Я сподіваюся, що ця тема буде підтримана урядом. Вона дуже важлива. Вуглевидобувна промисловість є і у Львівсько-Волинському басейні, і ситуація там не краща", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

Як повідомлялося, 12 серпня в Донецьку проходитимуть великі врочистості з нагоди 70-річчя футбольного клубу "Шахтар", президентом якого є народний депутат України Ринат АХМЕТОВ.