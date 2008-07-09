Жовта цукерка - ти за НАТО, червона - проти

Сьогодні в Івано-Франківську на Вічевому майдані відбулася акція «Навіщо Україні НАТО?».

Як передає кореспондент УНІАН, організували акцію Національний центр НАТО спільно із Головним управлінням з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

Організатори акції провели своєрідне голосування прихильників і противників НАТО. Було встановлено дві скриньки з написами: “За НАТО” і “Проти НАТО”. Голосування замість бюлетенів здійснювалося цукерками. Ті, хто голосував “за”, кидали у скриньку цукерку в жовтій обгортці, ті, хто “проти”, цукерки у червоній обгортці.

Тим, хто прокоментував свій вибір у мікрофон, вручали сувеніри з інформацією про НАТО.

Скриньки наповнювалися здебільшого цукерками у жовтій обгортці, а червоні цукерки закрили лише дно.