Американський посол зробив реверанс перед донецькими

Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР вважає, що Донецьк "зараз виконуватиме дуже важливу роль у політиці країни і Києва".

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні в Макіївці під час церемонії передачі гуманітарної допомоги державного департаменту США.

"Мені дуже приємно спостерігати той прогрес, який стався в Україні за останній час, якого досягла країна і її люди. Звичайно, в Києві зараз дуже цікаві і захоплюючі часи з політичної точки зору. І Донецьк зараз виконуватиме дуже важливу роль у політиці країни і Києва", - сказав У.ТЕЙЛОР.

Він також відзначив, що йому "дуже приємно відвідати сьогодні Донецьк і Макіївку, для того, щоб зустрітися з людьми, поговорити про їхнє життя, для того, щоб дізнатися, як краще продовжувати співпрацю надалі".