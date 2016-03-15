Закон про спецконфіскацію розроблено з урахуванням досвіду понад 20 європейських країн - Пашинський

Про це заявив заступник голови фракції "Народний фронт", голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, виступаючи з парламентської трибуни.

"Цей закон – абсолютна калька з європейських законів, зокрема з італійського, який чітко прописує процедуру спеціальної конфіскації", - уточнив він.

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"Цей закон розроблений не тільки нашими кращими фахівцями, а й з урахуванням законодавства понад 20 європейських країн", - додав представник "Народного фронту".

За його словами, заяви про те, що нібито цей закон порушуватиме права громадян, є брехнею.

"Це агенти, вибачте мені, незрозуміло кого, розказують про якісь незаконні рішення суддів", - наголосив заступник голови фракції "Народний фронт".