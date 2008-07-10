Яценюк має намір завтра закрити сесію Верховної Ради

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК має намір завтра, 11 липня, закрити нинішню сесію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що регламентний Комітет ВР поки що не розглянув проекти постанов про продовження нинішньої сесії парламенту, які були внесені народними депутатами.