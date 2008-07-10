Янукович розповів, як він виконує заповіти духовного батька

В Україні потрібно зберегти канонічне православ`я, заявляє лідер Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, перебуваючи в селі Нікольське на території Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря в Донецькій області.

Кажучи про свою мету візиту в монастир, він наголосив, що приїхав поклонитися на могилу свого духовного наставника Схимандрита Зосима.

«Отець Зосима – мій духовний батько. Я його духовне чадо. Пов`язує нас Господь Бог», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, отець Зосима «давав тут заповіт мені, що потрібно робити». В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що всі ці заповіти «ми виконуємо і виконуватимемо».

На запитання журналістів про те, що ж вдалося виконати, лідер Партії регіонів відповів: «Багато чого зробили, ще більше чого треба зробити. Потрібно, перш за все, зберегти канонічне православ`я». Він перелічив, що, виконуючи заповіт, збудовано «дуже багато церков, зокрема й Кафедральний собор, у тому числі й Святогорську Лавру з Божою допомогою».