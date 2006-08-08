Феодосія повернулася обличчям до НАТО

Сьогодні Господарський суд Автономної Республіки Крим задовольнив позовну заяву постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадія МОСКАЛЯ до Феодосійської міської ради.

Як повідомила УНІАН радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА, суд визнав незаконним та скасував рішення Феодосійської міської ради про те, що територія Феодосії оголошена “територією без НАТО”.

Решта міських рад, які ухвалювали подібні рішення, після припису постійного представника Президента самостійно скасували його, не доводячи дане питання до судового розгляду.

У зв’язку з цим представник глави держави висловлює сподівання і просить кримський парламент відкликати свою заяву від 6 червня 2006 року “Про оголошення Криму територією без НАТО”, оскільки в п.27 “Універсалу національної єдності” сказано: “Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності з Законом України «Про основи національної безпеки України», а також те, що ВР України схвалила Закон «Про схвалення рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Нагадаємо, 27 травня в порт Феодосії прибуло судно «Едвантідж», на борту якого були будівельні матеріали і спецтехніка для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМСУ. На полігоні планувалося збудувати ангари для проживання учасників навчань «Сі Бриз-2006».

Після прибуття вантажу деякі політичні сили Криму організували протестні акції, заявляючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

29 травня міськрада Феодосії ухвалила рішення оголосити Феодосію «територією без НАТО». Крім того, «територіями без НАТО» визнано Ленінський район, селище Партеніт. «Територією без НАТО» ВР автономії оголосила весь Крим.

4 серпня Верховна Рада України ухвалила закон «Про схвалення рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».