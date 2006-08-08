Кінах заряджається динамізмом від джазу

Український союз промисловців і підприємців третій рік поспіль підтримує міжнародний фестиваль "Джаз Коктебель".

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСПП, фестиваль проходитиме неподалік від Феодосії в смт. Коктебель з 14 до 17 вересня 2006 року.

За словами голови кримської організації УСПП Олександра БАТАЛІНА, центральний офіс УСПП із задоволенням підтримує джазовий фестиваль, оскільки емоційність і динамізм джазу відображають особистість сучасного промисловця і підприємця.

Також, як повідомив О.БАТАЛІН, за участю президента УСПП, голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони України Анатолія КІНАХА в рамках проведення фестивалю планується проведення круглого столу з обговорення проблемних і перспективних питань розвитку малого і середнього бізнесу АР Крим.