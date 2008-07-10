Голова ФПУ називає затримання свого заступника підозрілим

Голова Федерації профспілок України Олександр ЮРКІН заявляє про цілеспрямовану кампанію рейдерського захоплення цієї організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЮРКІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, голова Федерації профспілок прокоментував можливі обставини і причини учорашнього затримання співробітниками правоохоронних органів свого заступника, якого звинувачують в отриманні хабара.

“Я не можу говорити про причини і обставини затримання мого заступника Сергія КОСТІНА, який опікується майновими питаннями. Це справа слідства і суду. Разом із цим хочу наголосити - той факт, що це відбулося напередодні проведення засідання президії Федерації, де сьогодні розглядаються питання подальшого розвитку організації, у тому числі й майнові, не може не викликати підозру”, - зазначив О.ЮРКІН.

Він також наголосив, що на Федерацію профспілок протягом останнього року чиниться масовий тиск з боку певних бізнесових структур, у тому числі “напівкримінальних”. “Відбувається цілеспрямована дискредитація Федерації профспілок та її керівництва. Я не приховую, що багатьом нашим співробітникам вже протягом довгого часу пропонуються серйозні грошові суми. Також я знаю, що у Верховній Раді робляться спроби для втручання у профспілкове середовище України. Але хочу наголосити, що я не підозрюю жодного свого колегу у тому, що вони підуть на співробітництво з напівкримінальним бізнесом”, - заявив О.ЮРКІН.

Він також висловив упевненість, що Федерація профспілок має достатньо здорових, продуктивних сил і спроможна подолати наявний “зовнішній тиск”.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня під час отримання хабара у сумі 50 тис. дол. працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві та Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України затримали заступника голови Федерації професійних спілок України.

За словами заступника начальника УБОЗ ГУМВС України в Києві Юрія МОРОЗА, ці кошти посадовець вимагав та отримав від громадянина Італії, керівника будівельної фірми за надання переваг в отриманні інвестиційного договору на реконструкцію санаторію «Верховина» у Закарпатській області.

За даним фактом слідчим відділом прокуратури Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Чиновника затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України (на троє діб) до обрання судом міри запобіжного заходу.