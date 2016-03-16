"Батьківщина" за гучними заявами ховає зв'язки з кадрами Януковича - нардеп від НФ

Таку думку висловив народний депутат фракції "Народний фронт" Олег Медуниця, повідомили у прес-службі НФ.

За словами народного депутата, сьогодні "Батьківщина" активно блокує ухвалення закону про конфіскацію коштів Януковича та його оточення, оскільки продовжує тісно співпрацювати з "регіоналами".

"У Житомирській облраді після останніх місцевих виборів "Батьківщина" та "Опоблок" одразу сформували "ширку", колишній губернатор Львівщини Цимбалюк, якого призначав Янукович, очолив львівський осередок "Батьківщини", у Херсоні міський осередок партії Тимошенко очолив одіозний Владислав Мангер – колишній члені Партії регіонів і помічник-консультант нардепа-втікача, сепаратиста Олексія Журавка", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Медуниця зазначив, що делегований "Батьківщиною" до уряду екс-міністр екології Шевченко пропонував на керівника Держагентства з управління зоною відчуження Валерія Колюха, який був помічником одіозного "регіонала" Сівковича до моменту втечі того в Росію.

"Хіба можуть ще бути якісь запитання про зв’язки Тимошенко з бандою Януковича?", - зауважив нардеп.

За його словами, кадровий склад керівних органів "Батьківщини" якнайкраще ілюструє той факт, що Тимошенко не має наміру вести демократичну та відкриту боротьбу у політичному просторі, оскільки звикла до "старих методів".

"Черговий приклад того, що Тимошенко у своїй роботі керується методами тієї ж "ПР", є організований "Батьківщиною" під стінами Ради мітинг аграріїв. Продемонстровані з цього заходу відео не залишають сумнівів у тому, що акція була проплачена. Однак Тимошенко продовжує вірити, що зможе обдурити народ і завдяки його довірі обійняти високі посади у державі", - зазначає народний депутат.

"Тимошенко вважає, що, змінивши імідж, зможе завоювати побільше симпатій виборців. Однак в її випадку зміна зачіски не означає зміни звичок – Тимошенко продовжує ставити свічку і Богу, й чорту у розрахунку на те, що хтось з них їй обов’язково допоможе", - наголосив Медуниця.