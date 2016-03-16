Луценко: Автори законопроекту про спецконфіскацію визнали, що він неякісний, і змінять його

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у коментарі журналістам лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко, відповідаючи на питання про результати консультацій стосовно цього законопроекту.

"Закінчилося тим, що автори визнали неякісність цього документу. І автори перевнесуть текст з відповідними змінами з тим, щоб парламенту стало легше приймати таке рішення", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Рада на ранковому і вечірньому засіданнях на вимогу фракції "Народний фронт" голосувала за включення до порядку денного законопроектів №4057, а також №3196 (про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини), однак голосування виявилися нерезультативними.

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Голова ВР Володимир Гройсман запропонував депутатам у четвер, 17 березня, після консультацій розглянути ці законопроекти.

Сьогодні, 16 березня, депутат від НФ Юрій Береза заявив, що фракція завтра знову заблокує трибуну, якщо парламент відмовиться розглядати законопроект №4057, який надає право конфіскувати заарештовані активи екс-президента Віктора Януковича та високопосадовців часів його президентства на загальну суму 1,5 мільярда доларів.

Після консультацій лідер фракції НФ Максим Бурбак заявив, що депутати узгодили запропоновані ними положення до проекту закону щодо особливостей повернення в дохід держави коштів до ухвалення вироку суду.

Зазначимо, що авторами проекту закону №4057 є депутати Юрій Береза, Сергій Пашинський та Андрій Тетерук від НФ, а також Ірина Фріз, Іван Вінник та Артур Герасимов від БПП.

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