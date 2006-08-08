Тарасюк розповів про Макуху

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК позитивно оцінює призначення Володимира МАКУХИ на посаду міністра економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«В цілому я можу позитивно охарактеризувати нового міністра економіки, він має добрий досвід в питаннях, що стосуються опрацювання правової бази Єдиного економічного простору, добре обізнаний в питаннях взаємин зі світовими фінансовими інституціями, а також з питаннями енергетичної безпеки України», - сказав Б.ТАРАСЮК. При цьому він додав, що «в його особі ми знайшли колегу, з яким легко знайти порозуміння».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи справді В.МАКУХА є прихильником входження України в ЄЕП, Б.ТАРАСЮК зазначив, що зі співпраці з В.МАКУХОЮ він “не виніс такого висновку”.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що В.МАКУХА мав досвід роботи в Міністерстві економіки, де працював начальником управління і звідти був призначений керівником торговельно-економічної місії Посольства України в США. На думку Б.ТАРАСЮКА, це дало можливість В.МАКУСІ набути досвід взаємодії зі структурами МЗС. «Очевидно, це було підставою запрошення його на посаду заступника міністра закордонних справ, і, як заступник, він відповідав за питання економічного співробітництва».

Довідка УНІАН. В.МАКУХА був призначений Верховною Радою на посаду міністра економіки України 4 серпня. До затвердження на цю посаду він працював Надзвичайний і Повноважним послом України в Японії. Ще раніше – з липня 2004 року по квітень 2005 року - В.МАКУХА обіймав посаду заступника мiнiстра закордонних справ України.