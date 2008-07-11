Васюник вважає, що Євро-2009 покаже здібності команди Тимошенко

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК вважає, що проведення в 2009 році в Донецькій області фінальної частини юнацького чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років має продемонструвати «здібності української урядової команди».

Про це він заявив 10 липня на прес-конференції в Донецьку після засідання Оргкомітету з підготовки і проведення Євро-2009.

«Підготовка і належне проведення Євро-2009 має продемонструвати, що дуже важливо, здібності української урядової команди спільно з командою Федерації футболу України, командою УЄФА, при безпосередній участі керівництва Донецької облдержадміністрації, керівництва Донецька і Маріуполя забезпечити дуже чітку систему підготовки і проведення», - сказав віце-прем`єр.

«Ми маємо виходити з того, що проведення Євро-2009 є дуже важливим, етапним кроком у підготовці України до належного проведення чемпіонату Євро-2012», – зазначив він, додавши, що молодіжний турнір стане «перевіркою відповідності нашої спортивної інфраструктури високим стандартам УЄФА».

Віце-прем`єр висловив переконання, що уряд «вкладеться в терміни» і забезпечить якісну підготовку регіону до проведення турніру.

«Я вас запевняю: все, що стосується необхідних витрат по конкретних об`єктах, які необхідно завершити до 2009 року, – це аеропорт, це частина доріг, це гуртожитки для прийому гостей чемпіонату Євро-2009, – все буде своєчасно профінансоване і своєчасно забезпечене», - сказав І.ВАСЮНИК.