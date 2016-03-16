Порошенко підписав "безвізовий" закон про електронне декларування

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками комісії з обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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«У 2016 році цей Закон вступає в дію. Заповнювати чиновники будуть декларації в 2016 році і відповідальність буде наступати в 2016 році. У вашій присутності я підписую цей закон», - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що всі закони та зміни, які входять до «безвізового пакету», важливі для України та направлені на боротьбу з корупцією.

У свою чергу голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський, який також був присутній на зустрічі, привітав ухвалення Закону, зазначивши, що до напрацювання цього документу були залучені експерти Європейської Комісії.

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Як повідомляв УНІАН, Рада 15 березня ухвалила із пропозиціями Порошенка закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році".

Ухвалення такого документу є умовою надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського союзу.