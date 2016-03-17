Рада включила до порядку денного законопроект про спецконфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект вдалося включити до порядку денного лише з четвертого разу. За це рішення проголосували 229 народних депутатів з 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожЛідери фракцій домовилися сьогодні проголосувати в першому читанні текст законопроекту про спецконфіскацію

Законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду» (№4057) пропонується сьогодні прийняти в першому читанні.

Крім того, до порядку денного з другої спроби було включено законопроект, який стосується невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини (№3196).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня на вимогу фракції «Народний фронт» голосувала за включення до порядку денного відповідних законопроектів № 4057 та № 3196 щодо спецконфіскації грошей попередньої влади, однак голосування виявилося нерезультативним.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що ухвалення законопроектів дозволить повернути до державного бюджету 1,5 млрд дол. активів екс-президента Віктора Януковича та людей з його оточення.

Проте противники закону заявляли, що він порушує презумпцію невинуватості та конституційне право власності.

Сьогодні, 17 березня, голова ВР Володимир Гройсман заявив, що законопроект щодо повернення у держбюджет грошей попередньої влади до винесення судових рішень доопрацьовано.

"Розроблено новий закон, який внесено на заміну", - зазначив він.

У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України і фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалась на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ та судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші в державний бюджет.