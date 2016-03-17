Рада включила до порядку денного законопроект про спецконфіскацію
Верховна Рада включила до порядку денного законопроект щодо повернення державі коштів до вироку суду.
Як передає кореспондент УНІАН, законопроект вдалося включити до порядку денного лише з четвертого разу. За це рішення проголосували 229 народних депутатів з 333, зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожЛідери фракцій домовилися сьогодні проголосувати в першому читанні текст законопроекту про спецконфіскацію
Законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду» (№4057) пропонується сьогодні прийняти в першому читанні.
Крім того, до порядку денного з другої спроби було включено законопроект, який стосується невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини (№3196).
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня на вимогу фракції «Народний фронт» голосувала за включення до порядку денного відповідних законопроектів № 4057 та № 3196 щодо спецконфіскації грошей попередньої влади, однак голосування виявилося нерезультативним.
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що ухвалення законопроектів дозволить повернути до державного бюджету 1,5 млрд дол. активів екс-президента Віктора Януковича та людей з його оточення.
Проте противники закону заявляли, що він порушує презумпцію невинуватості та конституційне право власності.
Сьогодні, 17 березня, голова ВР Володимир Гройсман заявив, що законопроект щодо повернення у держбюджет грошей попередньої влади до винесення судових рішень доопрацьовано.
"Розроблено новий закон, який внесено на заміну", - зазначив він.
У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України і фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалась на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ та судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші в державний бюджет.