БПП скликає з'їзд: обговорить ситуацію з прем'єром та може "почистити партійні лави"
Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" планує провести наступного тижня з'їзд.
Про це повідомив народний депутат фракції "БПП" Сергій Березенко, передає "Українська правда".
"Ми хочемо поговорити щодо ситуації в країні, щодо ситуації з прем'єром", - зауважив він.
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За його словами, поки що дата з'їзду обговорюється.
Разом з тим кілька нардепів на умовах анонімності припустили, що на з'їзді "почистять партійні лави", що дозволено нещодавно прийнятим "законом про партдиктатуру".
Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що політичну кризу в Україні буде розв'язано до кінця місяця. "Ми обговорювали політичну кризу в Україні і я сподіваюсь, що до кінця місяця ми знайдемо політичне рішення. Проте я хочу заявити, що не буде дострокових парламентських виборів, а парламентська коаліція буде в повному складі", - заявив він.