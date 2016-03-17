БПП скликає з'їзд: обговорить ситуацію з прем'єром та може "почистити партійні лави"

15:14, 17 березня 2016
Політика
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Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" планує провести наступного тижня з'їзд.

Солидарность / Фото УНИАН

Про це повідомив народний депутат фракції "БПП" Сергій Березенко, передає "Українська правда".

"Ми хочемо поговорити щодо ситуації в країні, щодо ситуації з прем'єром", - зауважив він.

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За його словами, поки що дата з'їзду обговорюється.

Разом з тим кілька нардепів на умовах анонімності припустили, що на з'їзді "почистять партійні лави", що дозволено нещодавно прийнятим "законом про партдиктатуру".

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що політичну кризу в Україні буде розв'язано до кінця місяця. "Ми обговорювали політичну кризу в Україні і я сподіваюсь, що до кінця місяця ми знайдемо політичне рішення. Проте я хочу заявити, що не буде дострокових парламентських виборів, а парламентська коаліція буде в повному складі", - заявив він. 

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