Вітренко вважає, що Януковича ”посадили на гачок”

Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає, що Універсал національної єдності зобов`язав всіх підписантів документу до реалізації в Україні пронатівського, прозахідного курсу Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Н.ВІТРЕНКО, підписання 4 серпня Універсалу національної єдності продемонструвало, що “підписано пакт зради православно-слов’янської цивілізації і ліквідація суверенітету України”. Вона зазначила, що хоча Універсал є неконституційним документом, він “зв`язав руки всім партіям”, що підписали його, оскільки примушує їх виконувати те, що потрібне Президенту України. “І не стільки навіть йому особисто, скільки замовникам помаранчевого перевороту в Україні – режисерам всіх перетворень в Україні за останні 15 років – США. От чому народився сам Універсал”, - сказала Н.ВІТРЕНКО.

На її думку, підписанням цього документа Партія регіонів, Соціалістична і Комуністична партії зрадили своїх виборців. “Перед виборами кожна партія пропонувала свою програму розвитку країни, своє бачення вирішення проблемних питань в країні, але після підписання Універсалу вони всі об`єдналися навколо позиції ЮЩЕНКА. Всі. Тому що ТИМОШЕНКО, навіть не підписавши Універсал, проте, сказала, що підтримує всі його положення”, - зазначила Н.ВІТРЕНКО.

При цьому лідер ПСПУ також підкреслила, що В.ЮЩЕНКО має досить важелів для того, щоб умови договору знаходили підтримку як з боку Віктора ЯНУКОВИЧА, так і Верховної Ради. “Якщо ж ЯНУКОВИЧ і його оточення спробують не послухатися і порушити норми Універсалу, ЮЩЕНКО тоді одержує право відкликати свій підпис, включити “кийки” безпосередньої розправи як з Кабінетом міністрів, так і з Верховною Радою”, - сказала Н.ВІТРЕНКО. Тобто Конституційний Суд може визнати неконституційними зміни до Основного Закону, що дасть Президенту повноваження відправити у відставку Кабінет Міністрів. У свою чергу “агресивні БЮТівці” можуть в потрібний момент об`єднатися з “Нашою Україною” і зробити все, щоб відбувся розпуск ВР.

“Тобто у принципі, ЯНУКОВИЧА посадили на такий гачок, що він з нього не зістрибне”, - сказала лідер ПСПУ.

Як зазначила Н.ВІТРЕНКО, в головному пункті Універсалу - про вступ України в НАТО - передбачається, що це відбувається “без жодного рішення парламенту і референдуму”. Вона пояснила, що в тексті Універсалу йде посилання на Закон “Про основи національної безпеки України”, ухвалений парламентом України в червні 2003 р.

“Цей закон, ухвалений 319 голосами, передбачає в статті 6-й як пріоритети національної безпеки інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір і в євроатлантичний безпечний простір. У статті 8 цього ж закону ще жорсткіше і абсолютно однозначно записано, що основними напрямами державної політики з питань національної безпеки є забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській і регіональній системах колективної безпеки, отримання членства в Європейському Союзі і організації Північноатлантичного договору”, - повідомила вона, відзначивши, що ще того року парламент України показав свою “натівське обличчя”, оскільки проти закону проголосували лише троє.

“Посилання Президента на цей закон – це нагадування, що ми всі пов`язані кров`ю, і нагадування того, що за рамки закону йти він не дозволить”, - також підкреслила лідер ПСПУ. На її думку, рішення питання щодо вступу в НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною всіх необхідних для цього процедур, є умовністю, оскільки до цього моменту буде затверджено і реалізовано План дій щодо членства в НАТО. Підписання Плану дій щодо членства в НАТО – це, за її словами, повний моніторинг НАТО всіх сфер життя суспільства, всіх регіонів України, всіх структур влади.

Крім того, Н.ВІТРЕНКО підкреслила, що пункт Універсалу про інтеграційний процес України в Єдиний економічний простір записаний лише для того, щоб “зняти напругу в суспільстві, обдурити південний схід”. Оскільки в іншому пункті Універсалу йдеться про вступ до Світової організації торгівлі, а, як стверджують економісти, неможливо бути у СОТ і в ЄЕП, оскільки “це взаємовиключні поняття, це взаємовиключні вектори”, - наголосила лідер ПСПУ. А в 26 пункті Універсалу передбачається “невідкладне ухвалення необхідних для вступу до СОТ змін до законодавства і вступ до цієї організації до кінця 2006 р. на прийнятних для України умовах”, - додала Н.ВІТРЕНКО

За її словами, в Універсалі оголошена ще жорсткіша війна російській мові, повністю випала ідея федералізму.

“В цілому на круглому столі ніякої системної альтернативи позиції ЮЩЕНКА не прозвучало з вуст жодної партії”, - зазначила Н.ВІТРЕНКО і заявила, що очолювана нею партія є на сьогоднішній день єдиною системною ідеологічною опозицією в Україні.

“Президія ЦК ПСПУ підтвердила свою жорстку системну ідеологічну опозиційність курсу реформ, що проводяться Президентом України ЮЩЕНКОМ, підтриманим шляхом підписання Універсалу “Нашою Україною”, Партією регіонів, Соцпартією і Компартією і, по суті, схваленою БЮТ. Тобто ми підкреслюємо, що саме ми - ПСПУ- є ідеологічною системною опозицією в Україні. І в цьому наша відмінність від БЮТ, які є конкурентами нинішньому провладному угрупованню”, - сказала Н.ВІТРЕНКО.