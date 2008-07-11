Черновецький просить Кабмін не валяти дурня - Троїцький все ще стоїть

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що демонтаж «Троїцького» біля НСК "Олімпійський" поновиться після підписання Кабінетом міністрів контракту про виділення компанії «Юджин» компенсаційної ділянки землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу в Київській мерії.

«Кабінет міністрів хай не валяє дурня, а підписує контракт, і відразу ж ми розпочинаємо демонтаж», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що ціна цього питання становить 320 млн. дол. «Я не ворог киянам, хоча я всією душею за те, щоб Євро-2012 відбулося. Я все для цього роблю», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що демонтаж ТРЦ «Троїцький» припинено через відсутність підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під договором з інвестором цього об`єкта - компанією "Юджин».

9 липня уряд затвердив угоду про демонтаж ТРЦ “Троїцький” біля НСК “Олімпійський”. Як зазначив тоді перший віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, таким чином, зупинені всі судові позови уряду до будівництва ТРЦ «Троїцький».

Довідка УНІАН. УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтований торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном, оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.