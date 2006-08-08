УНП заявляє про перехід в опозицію

Українська народна партія заявляє про свій перехід в опозицію і закликає всі патріотично-державницькі сили до об’єднання.

Про це йдеться в заяві УНП, переданій УНІАН прес-службою партії.

УНП заявляє, що “сформований Верховною Радою уряд є відвертим реваншем тих політичних сил, що були усунуті від влади Помаранчевим Майданом”.

У документі зазначається, “на жаль Універсал національної єдності, який творився начебто з добрими намірами, не має жодного правового статусу, а є лише декларативним документом, яким скористалися антиукраїнські сили на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ, комуністами та соціалістами, щоб прийти до влади”.

“До складу новообраного уряду, - йдеться далі в заяві, - ввійшли ті очільники колишнього режиму, що здійснювали зафіксовану Верховним Судом фальсифікацію президентських виборів 2004 року; лідери тих політичних сил, у програмних документах яких містяться антиконституційні та антидержавні норми (про статус мов, про федералізм, про стратегічний зовнішньополітичний курс). Частина з “нових урядовців” – це сумновідомі з часів КУЧМИ політики, проти яких порушувалися кримінальні справи, олігархи та авантюристи від бізнесу”.

“Кого ж ми бачимо в новому уряді? – зазначає УНП. - ТАБАЧНИК – відомий антиукраїнськими діями, а також причетністю до зникнення архівних цінностей;. КЛЮЄВ – причетний до фальсифікацій результатів виборів; БОЙКО – відомий проросійською політикою в енергетичній галузі; РУДЬКОВСЬКИЙ – знехтував волевиявленням мешканців Чернігова”.

“До того ж, - на думку авторів заяви, - уряд сформованого за умов, коли коаліція нового формату (за участі “Нашої України”) ще не створена, а відтак – хто ж несе відповідальність за новообраний уряд – антикризова коаліція?”

У цьому контексті УНП заявляє, що “з формуванням уряду, у складі якого відверто домінують політики-пристосуванці, відомі своїми антидержавними позиціями та ігноруванням українських законів, постає гостра потреба у творенні національно-демократичного фронту захисту держави, завоювань національної демократії”.