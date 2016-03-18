Порошенко розповів, коли у Європарламент внесуть пропозиції щодо безвізового режиму з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Києві з єврокомісаром з гуманітарної допомоги та ситуацій кризового врегулювання Христосом Стиліанідесом.

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За словами Порошенка, під час переговорів з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Європарламенту Мартіном Шульцем щодо безвізового режиму були досягнуті домовленості про те, що «в квітні будуть внесені законодавчі пропозиції в Європейську раду та Європарламент щодо надання Україні безвізового режиму в середині поточного року».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Петро Порошенко підвисав останній "безвізовий" закон про електронне декларування. На наступний день президент відправився в Брюссель, де серед іншого, обговорив з владою Євросоюзу терміни запровадження безвізового режиму. У свою чергу президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що Європарламент готовий підтримати рішення про запровадження безвізового режиму для України у цьому році.