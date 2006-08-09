Янукович узяв собі прес-секретарем директора з УТ-1?
09:16, 09 серпня 2006Політика
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Про це повідомили джерела з оточення прем`єра
Новим прес-секретарем прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА планується призначити Дениса ІВАНЕСКО.
Про це УНІАН повідомили джерела з оточення В.ЯНУКОВИЧА.
Співрозмовники агентства не повідомили про причини такого рішення.
Як відомо, останнім часом прес-секретарем В.ЯНУКОВИЧА був Родіон МИРОШНИК.
Д.ІВАНЕСКО до останнього часу працював на посаді директора ТВО «Новини» на Першому національному телеканалі.
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