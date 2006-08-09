Де і з ким відсвяткує сьогодні день народження Кучма

Сьогодні день народження двох відомих українських політиків-пенсіонерів - екс-президента Леоніда Кучми і екс-мера столиці Олександра Омельченка. Народилися вони обидва 68 років тому.

Леонід Кучма, за даними джерел газети "Сегодня", має намір відсвяткувати день народження в Криму на дачі у Форосі. За іншими відомостями, він вже надвечір буде в Києві на матчі "Динамо - Фенербахче".

Олександр Омельченко свій день народження відзначить також у Форосі і навіть є відомості, що політики мають намір святкувати разом. Як розповіло газеті "Сегодня" джерело з оточення Сан Санича, весь останній місяць екс-мер провів на своїй пасіці в Черкаській області, періодично наїжджаючи в столицю для ділових зустрічей. Кажуть, він шукає собі місце у виконавчій владі.