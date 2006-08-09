Ізраїль критикує рішення Ющенка

Депутати від ізраїльської правлячої партії "Кадіма" виступили з критикою рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про надання гуманітарної допомоги Лівану.

На думку окремих народних обранців, у Києві могли би подбати і про гуманітарне сприяння постраждалим в Ізраїлі, повідомляє “Німецька хвиля” .

Рішення про виділення гуманітарної допомоги затверджено урядом і Президентом України. Однак, поки що невідомо, про які напрямки й обсяги допомоги йдеться. Коментуючи ініціативу українського керівництва, глава парламентського комітету з розвитку відносин між Ізраїлем і Україною Михайло НУДЕЛЬМАН, висловив жаль з приводу “однобокості” такого рішення, й закликав Україну прийняти на реабілітацію ізраїльських дітей, що зазнали травм унаслідок ракетних обстрілів “Хезболли”. "Якщо Президент України висловив бажання надати гуманітарну допомогу Лівану, я би хотів, щоб така допомога була збалансованою. Адже й наші діти теж страждають. Ми не вимагаємо гуманітарної допомоги, але Україна, пригадавши як активно ми допомагали дітям Чорнобиля, могла б, як жест, запросити в гості й наших дітей”.

За словами депутата, у дні літніх канікул було б логічно, якби Київ зробив запрошення групі дітей з Ізраїлю відпочити в Артеку. Такий крок, на думку М.НУДЕЛЬМАНА, неодмінно сприяв би зміцненню взаємодовіри і двосторонніх зв’язків.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Президент України підписав Указ “Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці”.Як зазначається в указі, «у зв`язку з ситуацією, що склалася в Ліванській Республіці через військові дії, розпочаті 12 липня 2006 року, які призвели до людських жертв і значних руйнувань, та відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу»», Президент постановив надати гуманітарну допомогу Ліванській Республіці.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці.

За оцінками Організації Об’єднаних Націй, щоб запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані, потрібно щонайменше 100 млн. доларів.

4 серпня МЗС заявив, що Україна приєднується до закликів міжнародної спільноти негайно припинити військові дії в Лівані.