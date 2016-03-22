Порошенко запропонував Путіну обміняти Савченко на двох російських військовослужбовців (відео)

Про це йдеться у заяві Порошенка, опублікованій на сайті президента.

«Я не просто сподіваюся на те, що Надія Савченко повернеться в Україну. Роблю для цього все можливе. І неможливе, здається, теж. Під час зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі» я неодноразово піднімав питання звільнення Надії та інших українських заручників і був підтриманий іншими учасниками формату. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні», - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що «настав момент виконати цю обіцянку».

«Я в свою чергу готовий передати Росії двох російських військовослужбовців, затриманих на нашій території за їхню участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ знаходиться на фінальній стадії. Одразу після їхнього завершення я готовий шляхом відповідних процедур забезпечити їхній виїзд до РФ», - запевнив він.

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За словами Порошенка, «такий підхід відповідає пункту 6 Мінських домовленостей – про обмін всіх на всіх. І це має бути зроблено негайно»

«Сьогодні вся Україна поруч з Надією, її мамою Марією Іванівною та сестрою Вірою», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, міський суд Донецька Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років в'язниці за статтею "вбивство" КК РФ за загибель російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

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У Голосіївському райсуді Києва триває слухання справи по обвинуваченню Александрова та Єрофєєва у здійсненні теракту, навмисного вбивства і низки інших злочинів. Їм загрожує довічне ув'язнення.