Політреформу може переглянути Партія регіонів

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ не виключає, що політична реформа буде переглянута до 2009 року.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив кореспонденту УНІАН сьогодні в телефонному інтерв`ю.

«Зараз ніхто не переглядатиме політичну реформу. Але до 2009 року, якщо Партія регіонів набере силу і зрозуміє, що їм потрібен свій президент і вони повинні взяти пост глави держави, все може змінитися», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Як раніше повідомляв УНІАН, представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ заявив, що, незважаючи на заборону Верховної Ради, Конституційний Суд може переглянути політичну реформу, виходячи зі статті 152 Конституції України (закони й інші правові акти за рішенням КС визнаються неконституційними повністю або в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, затвердження або вступу їх у дію – УНІАН).

«Це означає, що якщо буде подання, і якщо судді вирішать, що дійсно була порушена процедура розгляду закону №2222 (закон про політреформу - УНІАН), то всі поправки, прийняті до Закону «Про Конституційний Суд України», не мають значення. КС у своєму рішенні може визнати, що, виходячи з норм Конституції, яка має найвищий правовий авторитет, суд ухвалює рішення щодо конституційної реформи і одночасно визнає неконституційними поправки до Закону «Про Конституційний Суд України», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Верховна Рада 4 серпня перед голосуванням по кандидатурі прем`єр-міністра прийняла Закон України “Про внесення зміни до розділу IV прикінцеві і перехідні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”, яким скасоване право КС проводити ревізію внесених у грудні 2004 року змін до Конституції України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО того ж дня підписав прийнятий закон.