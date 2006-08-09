Ахметов розповів американському послу про деякі нюанси

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР провів з народним депутатом Рінатом АХМЕТОВИМ дуже цікаву розмову про зовнішню, внутрішню і економічну політику України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол повідомив журналістам в Донецьку.

"Я вже кілька разів зустрічався з паном АХМЕТОВИМ і розмовляв з ним. У нас відбулася дуже цікава розмова з ним з приводу зовнішньої політики України, її внутрішньої і економічної політики", - сказав В.ТЕЙЛОР.

При цьому він додав, що Р.АХМЕТОВ розповів йому "про деякі нюанси футбольної гри команди "Шахтар", і сьогодні на матчі "Шахтар" (Донецьк) - "Легія" (Варшава) посол вболіватиме за донецьку команду.