Переможниці конкурсу "Міс Всесвіт" (додані фото)

10:36, 14 липня 2008
Політика
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Супердень для Латинської Америки

Дайяна Мендоса, Венесуела

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт 2008" стала представниця Венесуели 22-річна Дайяна Мендоса, передає Associated Press.

До фіналу конкурсу пройшли дівчата з Росії (Віра Красова), Колумбії (Тайлана Варгас), Мексики (Еліза Нахера) і Домініканської республіки (Маріанна Крус Гонсалес).

Конкурс "Міс Всесвіт" ("Miss Universe"), одним із засновників якого є американський мільярдер Доналд Трамп, в 2008 році проходив в курортному місті Ньячанг у В`єтнамі.

У  конкурсі брали участь 80 дівчат, з яких відібрали спочатку 15, потім 10,  потім 5. Україну на конкурсі представляла Елеонора Масалаб.

Фінальна п`ятірка у вечірніх сукнях: міс Колумбія Тайлана Варгас, міс Венесуела Дайяна Мендоса, міс Домінікана Маріана Крус Гонсалес, міс Мексика Еліза Нахера, міс Росія Віра Красова

Півфінальна десятка: міс Косово, міс Австралія, міс Іспанія, міс Мексика, міс Колумбію, міс США, міс Домініка, міс Росія, міс Італія, міс Венесуела

Фінал. Всі учасниці

Фото АР

 

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