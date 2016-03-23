Україна на засіданні контактної групи в Мінську поставила питання заборони на в'їзд Геращенко до РФ

Про це прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала в Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання групи.

«Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи Україна поставила питання про заборону в'їзду до Росії представнику України в гуманітарній підгрупі Ірині Геращенко», - написала Оліфер.

Вона нагадала, що Геращенко є уповноваженою президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі й народним депутатом.

«Подібне обмеження у свободі пересування може мати негативний вплив на подальшу роботу Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня стало відомо, що Геращенко, яка у складі української парламентської делегації прямувала до російського Донецька, де суд оголошував вирок українській льотчиці Надії Савченко, заборонили в'їзд на територію Росії. Повідомлялося, що Геращенко заборонено в'їзд до РФ до 2021 року.

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