Стало відомо, чому Геращенко не пустили до Росії

Про це повідомляє "Блок Петра Порошенка" у Facebook.

В повідомленні з посиланням на Геращенко зазначається, що це сталося на КПП Мілове - Чортково.

"Згідно з документами, причина, через яку її не пускають, це загроза безпеці РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Геращенко, "нас із групою депутатів разом зі Святославом Цеголком мурижили тут три години. А потім представник ФСБ заявив, що мені заборонено в’їзд на територію РФ до 2021 року".

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Геращенко повідомляє, що надала документи про те, що є членом української делегації на Мінських переговорах, а також членом української делегації в Раді Європи.

"Я повідомила про ситуацію міністра закордонних справ Клімкіна. МЗС готує ноту", - зазначила Геращенко.

Вона також інформує, що "акти про заборону в’їзду датовані ще 8 березня. Вони по ходу намагалися переписати ці акти і вже замінити на сьогоднішнє число і подати, щоб я знову їх підписала".

"Наш консул Москаленко, який перебуває на КП, повідомив, що в Донецьку, де оголошуватимуть вирок, дуже напружена атмосфера, готуються провокації, можливо, проти наших депутатів", - йдеться у повідомленні "БПП".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Геращенко не пропустили до Росії. Вона у складі української делегації прямувала на суд у справі української льотчиці Надії Савченко.