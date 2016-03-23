В Міноборони Польщі заявили, що від терактів у Брюсселі у програші опинилася Україна

Таку заяву зробив віце-міністр національної оборони Польщі Бартош Ковнацький в ефірі телеканалу TVP Info, передає Польське радіо.

Читайте такожГолова СБУ назвав схожими ідеології "Ісламської держави" і "русского мира"

Відповідаючи на репліку журналіста про те, що "українська сторона натякає, що за терористичними актами в Брюсселі може стояти Росія, і що замахи можуть бути елементом гібридної війни", польський урядовець заявив, що з подібними заявами слід бути дуже стриманими.

Проте він зазначив, що дійсно видно, що за окремими замахами, діями чи операціями стоять не лише автономні групи мусульманських фанатиків, але це – певний процес, який стосується Європи. "Прошу звернути увагу, хто від цього процесу черпає користь – на Близькому Сході, в Бельгії та Західній Європі – а хто від цього втрачає. Очевидно, що однією з держав, яка найбільше втрачає – це Україна та ситуація, яка панує в цій державі", - зазначив польський чиновник.

У зв'язку з цим Бартош Ковнацький додав, що "сьогодні Європа більше занепокоєна власною безпекою, ніж тим, що відбувається в Україні, отже, варто до українських висновків поставитися з повною повагою".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня після терактів у Брюсселі голова СБУ Василь Грицак припустив, що в цих подіях можна знайти російський слід.