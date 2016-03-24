Сюмар: Коаліція має бути сформована винятково у конституційний спосіб

Про це заявила заступник голови фракції Вікторія Сюмар в інтерв'ю журналістам.

"Ми раді, що зараз наші партнери з найбільшої фракції "Блоку Петра Порошенка", нарешті, відгукнулися на нашу пропозицію запропонувати свого кандидата в прем’єр-міністри, оскільки саме БПП виступив ініціатором того, що не може більше працювати з Урядом Арсенія Яценюка", - сказала вона.

За словами Вікторії Сюмар, керівник фракції БПП Юрій Луценко, висуваючи кандидатуру Володимира Гройсмана, заявив, що "вони розглядали варіант технократичного уряду, але не побачили під нього голосів", тому запропонували варіант партійного уряду, який від БПП зміг би очолити чинний спікер парламенту.

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"Ми цю пропозицію приймаємо і хочемо ще почути програму діяльності уряду та побачити текст коаліційної угоди, що також є принципово важливо. І будемо вже на засіданні фракції у понеділок (28 березня) обговорювати як і кандидатуру прем’єра, так і основні позиції коаліційної угоди та програми дій уряду", - наголосила Сюмар.

Крім того, заступник голови фракції "Народний фронт" повідомила, що під час засідання голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко передав спікеру парламенту заяви про відкликання підписів його фракції під коаліційною угодою. Таким чином станом на сьогодні в коаліції "Європейська Україна" перебуває менше 226 народних депутатів.

"Учасники наради зійшлися на тому, що тепер є великі сумніви щодо існування сьогодні коаліції. Наша позиція є такою, що нам необхідно наступного тижня по-максимуму провести переговори з усіма фракціями для того, щоб в абсолютно конституційний спосіб забезпечити формування коаліції під новий Кабінет Міністрів, щодо якого ведуться станом на зараз переговори", - зазначила народний депутат.

При цьому Вікторія Сюмар вкотре наголосила, що фракція "Народний фронт" принципово не піде на будь-які коаліційні союзи ні з тими фракціями, у складі яких є депутати, які голосували за "закони 16 січня", ні з "Опозиційним блоком", ні з "тушками".

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Однак вона також зазначила, що для того, щоб зробити парламент ефективним та дієздатним, важливо залучити до коаліції якомога більше фракцій.

"Зараз мова йде не лише про прізвища, але й про конкретну програму. Важливо, щоб наступний уряд не став урядом трьох місяців. Нам потрібен справді дієвий уряд, а без коаліції в парламенті цього не буде", - резюмувала вона.