Amnesty International: вбивство Грабовського має бути розслідувано швидко, ефективно й неупереджено

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявила старший директор досліджень організації Анна Нейстат, «убивство адвоката у кримінальних справах є жахливим злочином, і влада України повинна негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб почати виправляти це вкрай серйозне зловживання правами людини і правосуддям».

За її словами, викрадення і вбивство Грабовського мають бути швидко, ефективно й неупереджено розслідувані, а винні притягнені до відповідальності в перебігу справедливих судових процесів.

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Відповідно до заяви правозахисників, Юрій Грабовський «неодноразово зазнавав переслідувань і залякувань у зв’язку з його роботою як адвоката», зокрема, скаржився, що його переслідує влада через його роль як захисника російського громадянина Олександра Александрова – одного з двох росіян, затриманих у травні 2015 року на Луганщині під час бою проти українських військових, суд над якими за звинуваченнями в тероризмі, незаконному володінні зброєю і незаконному перетині кордону триває в Києві; обидва спершу визнали, що є спецпризначенцями однієї з частин Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії, та після спілкування з адвокатами на суді відмовилися від цих слів.

Крім того, заявляють в організації, адвокат другого з затриманих у тому бою, Євгена Єрофеєва, Ольга Соколовська теж скаржилася на неодноразове переслідування й погрози у зв’язку з її роботою в цій справі. Відтак Amnesty International закликала надати їй ефективний захист, щоб вона могла безпечно виконувати свою законну роботу адвоката.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був адвокатом затриманого на Донбасі російського спецпризначенця Олександра Александрова.