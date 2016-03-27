Явка виборців у Кривому Розі станом на 16:00 не досягла 50%

У Кривому Розі на позачергових виборах міського голови явка виборців станом на 16.00 становила 44,7%.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Криворізькій міській виборчій комісії.

За даними міськвиборчкому, такий показник явки на 20% вищий, ніж був на місцевих виборах 2015 року. Зокрема, під час виборів мера 25 жовтня минулого року станом на 16.00 проголосували 39,2% виборців, 15 листопада, у другому турі – 35%.

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Найвища явка виборців на дану годину сьогодні зафіксована в Інгулецькому районі — 50,6%, найнижча - в Довгинцівському районі – 40,5%.

За даними міськвиборчкому, офіційних скарг на перебіг голосування станом на 16.00 не надходило.

Водночас, за даними Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, до правоохоронців надійшло 33 заяви про порушення в ході позачергових виборів міського голови Кривого Рогу, за якими триває перевірка. Порушень громадського порядку не зафіксовано.